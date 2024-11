FOTOD Esimene lumi: Narva linnas oli hommikul maa valge

Keskkonnaagentuuri sünpotik Kairo Kiitsak kirjutas täna ühismeedias, et tihe lumesadu oli reede hommikul ka Narva külje all Vodava kandis.

«Seal on tuul idakaarest, kust saabub külma õhku ja õhutemperatuur on 0 kraadini langenud. Madalrõhuala liigub üle Põhja- ja Kirde-Eesti ida-kagu suunas ning tuul on seal muutliku suunaga või idakaarest.»

Keskkonnaagentuur edastas eile, et reede päeval sajab Ida-Virumaal kohati lund ja lörtsi, on libeduseoht, mujal sajab peamiselt vihma. Õhtul tuleb juba mujal ka vihma sekka lörtsi. Kuna üle soojema merevee tormab väga külm õhk, siis on oodata mereefekti käivitumist, mille tulemusena arenevad rünksajupilved. Need liiguvad merelt rannikule ja edasi sisemaale.