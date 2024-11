Ränga õnnetusega lõppenud noorte praktikapäev paljastas merekoolis mitmeid puudusi

Keegi ei hoidnud silma peal

Uurimises leiti, et praktika juhendaja ei teinud midagi, et ohutuses veenduda. Ka oli Eesti Merekooli ja Riigilaevastiku vahel sõlmitud praktika läbiviimise lepingus sisalduv informatsioon ebapiisav.

Veel rõhutati tööinspektsioonist, et Riigilaevastiku töötajad, kes olid 17. septembril sadama kinnisel territooriumil, aga ei olnud otseselt seotud praktikat teinud õppuritega, oleksid pidanud sekkuma, et keelata ohtlik tegevus. «Nad nägid, et õppurid töötavad laevatekil ilma kiivriteta ning töökeskkonnas on kukkumisoht maandamata – sel hetkel ei saa ega tohi teised töötajad jääda vaid pealtvaatajaks.»