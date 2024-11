INIMESTEST AEGAMÖÖDA Piret. Borislav ja õnnelikud lehmad

Kooliaja suved elas Pireti pere maakodus Valgjärvel. Veel olid kolhoosid olemas. Mitmel suvel tõusis keskkooli aega jõudnud Piret hommikuti kella nelja paiku ja väntas jalgrattaga Valgjärve kolhoosi lauta lehmi lüpsma. Oma vabal tahtel – keegi ei kohustanud ega sundinud teda selleks. Muidugi sai ta selle töö eest palka, aga see ei olnud vist küll mitte peamine, mis teda tõmbas. Intuitiivselt tajusin, et see – loomadega tegelemine ja nende eest hoolitsemine – on minu tee, arvab Piret.