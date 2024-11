FSB eksohvitseri eestkoste all kirjutatud raamat tõi «Eesti politoloogile» süüdistuse riigireetmises

Prokuratuuri süüdistus keskendus kahele suurele tahule. Neist esimene on osa juba tavapäraseks saanud mustrist. Nagu koos abikaasa Jelena Tšerõševaga Venemaale põgenenud Mati-Dmitri Terestal, kelle juhtum praegu samuti kohtus on, kirjutas ka Burceva artikleid Sputnikule ja Baltnewsile. Kuna nende omanikfirma Rossija Segodnja juht Dmitri Kisseljov on Euroopa Liidu sanktsioonide all, käsitletakse mainitud portaalidesse artiklite kirjutamist ja töötamist Kisseljovile majandusressurside kättesaadavaks tegemisena ja nõnda sanktsioonirežiimi rikkumisena.