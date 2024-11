«Pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja külma sõja lõppu hakkas paljudele inimestele tunduma, et see kõik on möödanik, mis ei ohusta enam kedagi. Täna näeme, et inimsusvastased kuriteod ei lõppenud isegi Euroopas, kui me vaatame, mis Ukrainas toimub. Äratuskellana ja mälumajakana on Patarei muuseum väga vajalik,» ütleb Andreller.