Politsei otsib Tallinnas kadunud Kseniat

Täna õhtul anti politseile teada, et Ksenia käis päeval kesklinnas Stockmani kaubamajas ja pole siiani koju jõudnud. Oma terviseseisundi tõttu võis naine sattuda segadusse ning ei pruugi ümbritsevat õigesti tajuda. Telefoni tal kaasas pole.

Politsei on suhelnud naise lähedastega ning kontrollinud tema võimalikke viibimiskohti, kuid seni pole naist õnnestunud leida ja otsingud jätkuvad.

Ksenia on 165 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on lühikesed helepruunid juuksed ja ta kannab prille. Naisel on seljas roheline pikem jope kapuutsiga, jalas mustad püksid ja kollased tossud.