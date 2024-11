Koda: aktsiiside tõstmine ei pruugi riigieelarve tulusid suurendada

«Andsime rahanduskomisjonile teada, et toetame lahendust, millega aktsiisitõusud on pikalt ette teada. Samas oleme vastu eelnõus sisalduvale aktsiiside tõstmise plaanile, sest eelnõu mõjude analüüs on ebapiisav, et selle pinnalt saaks otsustada, kas ja millises ulatuses on mõistlik aktsiisimäärasid tõsta,» kirjutab koda enda kodulehel.

Samuti on küsitavusi, kas ja kui palju suurendavad aktsiisitõusud riigieelarvet. Näiteks selle aasta alguses tõusis alkoholi aktsiismäär 5 protsenti ning riik lootis, et see suurendab aktsiisitulu 12 miljonit eurot aastas. Täiendav makstulu ei ole aga realiseerunud, sest selle aasta esimese seitsme kuuga on alkoholiaktsiisi laekunud umbes 18 miljonit eurot vähem kui möödunud aastal sama ajaga. Rahandusministeerium on toonud välja, et kuigi järgmisel aastal suureneb alkoholi aktsiisimäär 5 protsenti, siis alkoholiaktsiisi laekumine hoopis väheneb. Samas 2026. aastal oodatakse, et aktsiisitulud kasvavad 22 miljoni euro võrra.