Vabaerakond nõuab soovituslikest põllumajandusdirektiividest loobumist

Erakond on tõsiselt häiritud viimasel ajal avalikkuse ette kerkinud PRIA toetusmeetmetega seotud vastuseisudest, kus ühel pool on väiketalunik ja teisel pool ametnik. Sellega seoses nõuab Vabaerakond nii PRIA kehtivate kui ka viimasel kolmel aastal väljastatud toetusmeetmete süsteemset kontrolli, et vältida ametnike ja väiketalunike edasisi vastasseise, kus riik esitab soovituslikke eurodirektiive kohustuslikena.

«Eesmärk on välja selgitada, kui suures osas toetusmeetmete nõuetest on meie ametnikud regulatsioonidega üle reguleerinud ja meie ettevõtjaid ja inimesi ebavõrdsesse konkurentsi teiste EL-i riikide toetuse saajatega asetanud. Välja tuleb selgitada, kui suur osa soovitustest on meil nõueteks ja keeldudeks vormistatud,» teatas Vabaerakond BNS-ile.

«Kuna väiketalunik ehk toetuse küsija on alati nõrgem osapool, on selline Eesti riigi käitumine oma inimestega vastuvõetamatu,» leiab Vabaerakond. «Eesti maaelu jätkusuutlikkus on Eesti riigi ja rahva eksistentsile määrava tähtsusega. Vabaerakonna seisukohalt on Eesti julgeolek tugevalt seotud jätkusuutliku maaelu ja ettevõtlusega maapiirkondades. Iga talunik, olgu ta suur või väike, on oluline. Need samad inimesed, pered ja kogukonnad ongi eestlus ja igaüks neist väärtuslik. Meie enda sädeinimesed, kes teevad oma tegevusi südamega. Nad ei soovi riigi kulul rikastuda, vaid hoiavad ennast, oma peret ja kogukonnal kõhud täis. Need inimesed ei ole loomult virisejad, vaid tegijad, lahendustele orienteeritud. Väiketalude ja maaelu väljasuretamine tuleb koheselt lõpetada.»