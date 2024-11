Kogu Eestile on antud taas tormihoiatus: tugevad tuuled kiirusega kuni 28 meetrit sekundis koos tugevate vihmasadudega, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti, aga kõige keerulisem olukord on Lääne-Eestis ja hetkel on elektrita ca 2000 klienti. Tormituulte tugevnedes võib see number võib veel kasvada.