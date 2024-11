ÜHE AJASTU LÕPP Linnarahvale armsad trollibussid müüakse vanarauaks

Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul olid trollid sellises seisukorras, et ei jäänud muud üle. «Viimasel päeval liinil olnud 32 trollist 19 olid trollid, ülejäänud olid juba bussid, sest ülejäänud trollidega ei kannatanud enam sõita,» ütles Padar.

Kolm kõbusamat trollibussi jättis TLT endale, teistelt võeti ka natuke varuosi. «Meil on unistus, mida paljud meiesugused firmad Euroopas on teinud. See on mingisugune hall, kus me saaksime näidata retrosõidukeid, olgu need siis trammid, bussid või trollid,» ütles Padar.

Alles jäetavad trollid püütakse hoida sõidukõlblikena. Kas nad ka kuskil sõidaksid, on iseasi, aga üldiselt püütakse uunikume sõiduvõimelistena hoida. Nagu näiteks legendaarne kollane Ikarus-buss, mida noored inimesed pole näinudki. Selle tõttu võetaksegi müügile minevatelt trollidelt mõned varuosad maha.

Trollid lähevad vastavalt linnavara võõrandamise korrale oksjonikeskkonda müügile ja tõenäoliselt vanametalliks. Padari sõnul on trollid sellises seisukorras, et neid ei sobi isegi mõnele arenguriigile kinkida. «Siin on olnud jutuks, et kas saaks mõnda riiki kuidagi aidata, aga nende kohaletoimetamine oleks väga kallis olnud. Ja ohutuse mõttes ei oleks see ka hea plaan. Seal võib mõni raam või muu oluline asi omadega nii läbi olla, et nende kasutamisel võib õnnetus juhtuda,» selgitas Padar.