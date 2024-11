Vaatamata ilmastikule väljuvad praamid Heltermaalt ja Rohukülast

TS Laevad andis pühapäeva õhtul teada, et erakorraliselt on ilmastiku tõttu tühistatud Hiiumaa praami väljumised Rohuküla-Heltermaa kell 19 ning Heltermaa-Rohuküla 20.30.

Tugeva tuule tõttu olid tühistatud väljumised kell 19.00 Rohukülast ja kell 20.30 Heltermaalt. Praeguseks on selge, et TS Laevad on lisanud ärajäetud sõitude jaoks lisareisid graafikusse. TS Laevad palub jälgida jooksvat infot praamid.ee lehel.