IN MEMORIAM Lahkus veebel Marko Reisel

Kurbusega südames teatame, et tänasel hingedepäeval on meie seast lahkunud Lihula üksikkompanii taaslooja, aasta kaitseliitlane, kuid ennekõike sõber, kamraad, pühendunud kaitseliitlane ja eeskuju - veebel Marko Reisel, kes pühendas oma elu meie riigi ja kogukonna turvalisuse ja ühtsuse hoidmisele.

Marko astus Kaitseliitu 1991. aasta jaanuaris, ajastul, mil ebakindlus tuleviku suhtes oli suur. Ta liitus organisatsiooniga kohe, kui kuulis sellest keskkooli päevil, ning jäi truuks sellele kutsumusele kogu oma elu jooksul. Marko on öelnud, et Kaitseliit pakkus talle võimalust eneseteostuseks ja väljapääsu igapäevaelu rutiinist. Ta armastas riigikaitset sügavalt ning pidas oluliseks, et nii nagu teda toetasid tema kamraadid, oleks tema ise omakorda toeks ja juhiks teistele.

Marko pühendumus Lihula üksuse loomisse ja arendamisse on hindamatu. Tema innukas eestvedamine ja tugev kogukonnatunne tõid kokku kodukandi mehed, kellega koos loodi Lihula üksikkompanii. Ajalooliselt oli see kant Kaitseliidu jaoks oluline ja tema jaoks tähendas see järjepidevuse hoidmist ning kogukonna vajadustele vastamist. Ta osales ühiselt aruteludes ja kohtumistel, kuhu panustati lugematul hulgal tunde, et taasluua ja kindlustada üksus, mis kaitseks kodukanti ja oleks kogukonna jaoks alati olemas. Marko jaoks ei olnud Kaitseliidu tegevus lihtsalt kaitsekohustus; see oli tema elutöö ja sügavaim kutsumus.