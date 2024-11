IN MEMORIAM Suri veebel Marko Reisel

«Ta oli õige eesti mees»

PPA isikukaitse büroo juhi Andris Viltsini sõnul oli Marko Reisel haruldane inimene – sõbralik, abivalmis, hooliv, meeskonnamängija, asjalik inimene, eeskuju, õige eesti mees, perepea, kamraad, tõeline võitleja. «Marko oli alati olemas nii pere kui ka kolleegide jaoks. Ihukaitsjana hoolitses ta teiste turvalisuse eest ja seda veel kõige kõrgemal tasemel, see läks väga hästi kokku tema loomusega.»

«Marko oli kindlasti rohkem kui lihtsalt ihukaitsja. Tema jaoks oli turvalisuse tagamine, julgeolek ja meie kaitsevõime päris asjad. Ta tegeles nendega iga päev ja iga minut. Ta ei oodanud, kui keegi teine palub, vaid lükkas ise asjad käima. Tal oli meeletu energia, ei kujuta ette, kuidas ta seda kõike jõudis. Marko-sugused inimesed on need, kellele me iga päev toetume. Nad on alati olemas, meie kindel seljatagune ja me ei ole kunagi valmis nende lahkumiseks. Täna on ihukaitsjate peres suur kurbus ja lein. Lohutuseks jäävad meile need lood ja hetked, mis me koos veetsime. Puhka rahus, Marko,» ütleb Andris.