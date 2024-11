Harkivis sai Vene pommirünnakus haavata 14 inimest

Viimastel andmetel kahjustas õhulöök kaubanduskeskust, kortermaju, äripindu ja autosid. Kohaliku politsei teatel on haavatute seas neli politseinikku.

Harkivi linnapea Ihor Terehhovi sõnul said rünnakus kahjustada ka piirkonna elektriliinid. Sündmuskohal käisid öösel päästetööd.

Venemaa piirist vaid 30 kilomeetri kaugusel asuv Harkiv on olnud pidevalt korduvate õhurünnakute sihtmärgiks alates Venemaa tungimisest Ukrainasse eelmise aasta veebruaris.

Terehhov teatas laupäeval, et Harkivis sai oktoobris Vene rünnakutes kannatada 380 elumaja.

Linnapea sõnul on andmeid purustuste kohta kogutud alates sõja puhkemisest, kuid linnavalitsus otsustas avaldada need esmakordselt, et näidata milliste väljakutsetega linn igapäevaselt silmitsi seisab ning milliseid jõupingutusi tehakse hoonete taastamiseks.