USA meedia hinnangul Putin Ukraina üle kõnelusi ei taha

Telekanali analüütikute hinnangul järgib demokraatide kandidaat Kamala Harris valituks osutumisel suures osas Ukrainat toetanud ametisoleva presidendi Joe Bideni administratsiooni poliitikat.

Endine president Donald Trump on seevastu Ukraina toetamise suhtes kriitilisemal seisukohal ja on öelnud, et suudab sõja viivitamatult lahendada.

Trumpi asepresidendikandidaat J. D. Vance on esitanud oma nägemuse, mis telekanali asjatundjate väitel on hämmastavalt sarnane Putini soovinimekirjaga.

CNN märkis, et USA poliitika on ristteel, kuid see ei pruugi viia rahukõnelustel pöördepunktini, sest miski ei viita sellele, et Moskva on valmis läbirääkimistelaua taha istuma. Seda olenemata sellest, kellest saab Valge Maja järgmine juht.

Asjatundjad usuvad, et sõja mastaap on Moskva ja Kiievi vahelisteks lihtsateks läbirääkimisteks liiga suur ning tegemist on palju laiema konfliktiga Venemaa ja üldiselt lääne vahel.

«Putini jaoks on Ukraina vaid vahend eesmärgi saavutamiseks ja eesmärk on veelgi piirata USA mõju rahvusvahelistes suhetes,» ütles Suurbritannia mõttekoja Chatham House Venemaa ja Euraasia ekspert John Lough.

Ühendriikides toimuvad presidendivalimised teisipäeval ehk 5. novembril.