Eesti uus saadik Leedus ootab tihedamat kaitsekoostööd

«Meie kaitsetööstus, peamiselt väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, on valmis pakkuma uuenduslikke ja eesrindlikke lahendusi. Eesti kaitseettevõtted uurivad innukalt uuendusi, mis loodetavasti pakuvad huvi ka Leedule ja võivad kujuneda koostööpotentsiaaliks,» ütles Terras BNSile edastatud saatkonna sõnumis. «Eesti ja Leedu on kaasatud mitmesse kaitsealgatusse, kuid alati on ruumi rohkemaks,» märkis ta.