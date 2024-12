Politsei otsib endiselt Tallinnas oktoobri algusest kadunud 17-aastast neiut

20. detsembril sõnas politsei, et tüdruk suhtleb küll lähedastega sotsiaalmeedia kaudu, kuid ei avalda oma asukohta. «Veendumaks, et temaga on ikka kõik hästi palume kõigil, kes on Lianat näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või emailil tiia.nilp@politsei.ee.»