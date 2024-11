FOTOD Kaarli puiestee täitus ülekäiguraja märgistustega

Kaarli puiestee bussipeatus on 110 meetri pikkune ühissõidukipeatus, kus kõik liiklejagrupid on teineteisest eraldatud. Peatuse ootealast saab väljuda kõnniteele kindlaks määratud kohtadest, mis on raamistatud reisijate jaoks nõjatustugedega. See muudab liiklussituatsiooni ennustatavaks ka teistele liiklejatele.