GALERII Peaminister Kristen Michal tunnustas välisoperatsioonidel osalenud kaitseväelasi

«Eesti kaitseväelased on koos liitlastega osalenud missioonidel pea kolm aastakümmet ning saanud selle käigus hindamatuid kogemusi,» ütles Michal. «Samuti kinnitab neil osalemine, et Eesti panustab ise aktiivselt rahvusvahelisse julgeolekusse. Ja seda moel, mis jääb teistele silma.»

«Teie tahe tagada julgeolek ja stabiilsus nii kodus kui kaugemal on meie riigile oluline kindlustunde andja,» tänas peaminister välisoperatsioonidel osalenuid. «Eesti kaitseväelaste professionaalsuse ja kõrge taseme kohta on kuulda vaid kiidusõnu. Tänu teile on meil liitlaste seas veatu maine, kuna annate endast kõik, olete usaldusväärsed ning tõhusad.»