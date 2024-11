Helme sõnul ei kavatse Trump lasta Venemaa ja Ukraina konfliktil maailmasõjani paisuda

Helme sõnul on omaette küsimus see, kas Trumpil õnnestub ametisse saada, kuid ta on kindel, et Trump suudab siiski taaskord presidendivalimised võita. «See, kui mulle meeldib Trump ideoloogilistel põhjustel või see, et mulle ei meeldi demokraadid, kes on nii äärmus-vasakpoolseks muutunud viimastel aastatel, kui üldse olla saab, siis see ju ei muuda seda, kuidas ameeriklased hääletavad,» ütles ta.

EKRE esimees tõdes, et Trumpi ja tema vastaskandidaadi demokraatide esindaja Kamala Harrise vaated Ukraina sõjale võivad olla mõnevõrra erinevad. «Trump ei tee sellest numbrit, et tema ei kavatse Ukraina pärast kolmanda maailmasõjani asju eskaleerida ja sisuliselt on välja öelnud, et sunnib ukrainlasi tegema rahu selle hinnaga, et ta võtab teatud toetuse tagant ära niimoodi, et Ukrainast jääb midagigi alles ja venelastele jäävad need alad kätte, mille nad on ära vallutanud.»

Lisaks Helmele oli saates külas ka Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kelle sõnul on valimistel palju kaalul ka eestlaste jaoks: «See ei ole meeldimise küsimus, et kes on vahvam, kes ei ole vahvam - see on võib-olla Lääne-Euroopa riikides, maailma kaugemates kantides kultuurisõja või etendusliku kaaluga, aga meie jaoks on see, et kui Ameerika Ühendriikide poliitika paneb puusse või teeb olemusliku vea, siis meie tunnetame seda omal nahal,» lausus Reinsalu.