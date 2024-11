Lagedi elab koerte terrori all

Ühena esimestest sündmuspaigale sattunud Mari-Liis Pelts rääkis, et oli koos perega teel mängumaale, kui emale torkas silma midagi ebatavalist. «Ta palus üks hetk auto seisma jätta, kuna märkas keset teed mütsi. Pikemalt otsimata nägime kohe ka viga saanud meest. Kuna me kardame ise ka tegelikult väga neid koeri, siis alguses suhtlesime ohvriga autost. Pakkusime mehele vett, sest ta oli näost lumivalge ja oli näha, et tal on väga-väga paha olla. Arvatavasti suurest šokist keeldus ta isegi vett vastu võtmast,» ütles Pelts. «Vennanaine küsis, et ehk on abi vaja ning kas kutsume kiirabi ja politsei. Sellega mees kohe nõustus ja niisiis me abi kutsusimegi. Samal ajal jooksis majast välja koerte omanik, kes karjus, et ei ole vaja politseid ega kiirabi, mis on väga imelik,» rääkis neiu, kes nägi, kuidas hiljem hakkas perenaine koeri nuiaga peksma.