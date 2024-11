Suursündmuse ettevalmistusi juhib Rootsi eestlaste liidu esimees, Eestis sündinud, kuid üle kahekümne aasta Rootsis elanud ja töötanud Sirle Sööt. Eelmisel nädalal Postimehe toimetust külastades tunnistas Sööt, et 1996. aasta ESTO järel vähenes väliseesti kogukondade aktiivsus, sest arvati, et kuna Eesti on vaba, siis pole teistes maades elavate rahvuskaaslaste tuge enam vaja. Lisaks oli pagulaste esimene põlvkond tasapisi siit elust lahkumas ning paljud nende järglastest polnud eesti asja ajamisest enam huvitatud.