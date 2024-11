ERR, rahvusraamatukogu ja Estonia võiks samuti saada halduslepingu sõlmimise võimaluse

«Arutasime, kuidas anda avalik-õiguslikele täiendav staatus, analoogiliselt, nagu on avalik-õiguslikud isikud ülikoolid, kel on halduslepingud, mida nad kolmeks aastaks ette läbi räägivad. Kultuuri avalik-õiguslikel midagi sellist pole ja pikemaajalist riigieelarvelist garantiid samuti mitte,» nentis Lukas. Tema sõnul on just seetõttu nende rahastamine ebastabiilsem, kuigi nende juriidiline staatus on ülikoolidega võrdne.