FOTOD Kuu jooksul anti võimudele üle hulk laskemoona ja tulirelvi

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) politseimajori Anneli Annisti sõnul on üllatav, et kuigi kampaaniat korraldati juba üheksandat korda, leidub inimeste kodudes ikka veel ohtlikke esemeid.

Loovutatud ese. Foto: PPA

«Oktoobrikuise kampaania käigus anti politseile üle 23 tulirelva, kaks gaasirelva, 4090 erineva kaliibriga padrunit, neli karpi süstikuid, kuus purki püssirohtu ning muud, nagu näiteks stardipüstol, relvaraud jms. Uskumatu oli see, et paljudel inimestel olid need esemed seisnud kodus juba aastakümneid,» rääkis Annist.

Politseimajori sõnul on näha, et inimeste teadlikkus tulirelvade ja laskemoona käitlemisel on märgatavalt tõusnud. «Kui varasemate kampaaniate ajal tuli ette, et inimesed tõid leitud ebaseaduslikud tulirelvad, laskemoona või suisa lõhkematerjali ise politseimajja, siis tänavu selliseid ohtlikke olukordi õnneks ei olnud.»

Loovutatud esemed. Foto: PPA

Päästeameti demineerimiskeskusele loovutati tänavu neli mürsku, detonaator, kuus lõhkepaketti, 260 pürotehnilist toodet ja üheksa imitatsioonivahendit.

«Kampaania eesmärk on pöörata kord aastas inimeste tähelepanu ebaseaduslike esemete loovutamisele, kuid tegelikult saab koju jäänud ohtlikke esemeid karistust kartmata loovutada aasta ringi. On oluline, et ohtlikud esemed kuskil kuuris ei vedeleks, vaid saaks ohutult hävitatud,» ütles päästeameti demineerimiskeskuse juht Kalvar Tammine.

Kampaania kestis kogu oktoobrikuu ning seda viisid koostöös läbi PPA, päästeamet, kaitsepolitseiamet, prokuratuur ja häirekeskus.