Siseministeerium saatis kooskõlastamisele hädaolukorraseaduse eelnõu

Varjumise eelduseks on õigeaegne ohuteavitus ja elanikkonna koolitamine, mistõttu keskendub eelnõu muuhulgas ka ohuteavituse süsteemi täiendamisele. Praegu ei ole riiklik ohuteavituse süsteem, sealhulgas sireeniseadmete paigaldamine ja kasutamine, õiguslikult reguleeritud. Eelnõuga luuakse vajalikud õiguslikud alused, et EE-ALARM ohuteavitus oleks funktsionaalne terviksüsteem, mis tagaks kiire ja tõhusa teavituse paljude inimeste elu ja tervist ohustavate sündmuste puhul ning annaks inimestele piisava aja varjumiseks ja ohu eest kaitsmiseks.

Eelnõu seab prioriteediks ka elanikkonnakaitse koolituse, mis muutub kohustuslikuks kõikidele avaliku sektori ja elutähtsate teenuste osutajate töötajatele. Koolituse eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ja anda praktilisi oskusi, et kriisiolukordades õigesti tegutseda. Hädaolukorras on teadmised ja kiire tegutsemisvõime võtmetähtsusega, mistõttu on inimeste teadlikkuse tõstmine oluline osa Eesti elanike kaitsmisel võimalike ohtude eest, lisaks mängib see suurt rolli nii varjumise kui ka ohuteavituse edukas rakendamises.