Stoicescu: riigikaitseraporti koostamine sai konsensusliku heakskiidu

Stoicescu rääkis Postimehele, et komisjoni istung kulges väga avatult ja koostööaltilt. Konsensuslikult kiideti raporti koostamine põhimõtteliselt heaks, aga formaalne otsus tehakse 14. novembril. Enne tuleb riigikaitseraporti idee autoril Meelis Kiilil (Reformierakond) veel täpsustada selle koostamise kavandit. «Me arutasime just seda ja anti mitmeid soovitusi, ka minu poolt. Kui see töö on tehtud ja me oleme kõik raportööri kandidaadil abiks, siis me ka vastava otsuse teeme tuleval nädalal,» märkis Stoicescu.