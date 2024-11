Sotsist abilinnapea ei toeta erakonna seisukohta Vene kodanike valimisõiguse osas

Oja kirjutab sotsiaalmeedias, et ei nõustu enda erakonna seisukohtadega. «Nii kaua kui mäletan, on sotsid öelnud, et igaüks loeb ja oleme seisnud igaühe õiguste eest olla tema ise.»

Tema sõnul läheb inimeste lahterdamine kodakondsuse põhjal ja põhiõiguste ära võtmine vastuollu tema baasväärtustega. «Jah, me olime «surve alla jäänud» ja «kahvlis». Aga nii kaua kui mäletan, on sotsid seisnud väärtusküsimustes ja kultuurisõdades sirge seljaga. Saanud seejuures vasakult ja paremalt, aga öelnud selgelt, kust läheb piir,» kirjutas Oja. Tema sõnul on grupitunnused see piir, mille sotsid on nüüd ületanud.

Ta laiendas enda mõtet, selgitades, et ei nõustu kahe asjaga: jutuga «meelsuskontrollist» ja sellega, et sotsid üritavad venekeelsete valijate hääli püüda.

«Muidugi tasub vaadata, kelle jaoks valimistulemus selle liigutusega enim muutub. Juhuslikult on need aga just hääleõiguse äravõtmise kõige kõvemahäälsed toetajad,» tõdes Oja.

«Sotsid on erakond, kelle toetus on eesti ja muu kodukeelega valijate hulgas lähim. Erinevate valijaskondadega muutuks meie valimistulemus tänasel hetkel kõige vähem. Need on kaks erinevat protsessi. Ühelt poolt eesmärk tegeleda rahvusvähemustega, nende lõimimise ja argimuredega. Teiseks valijaskonna ümberkujundamise mõju valimistulemusele. Sotside süüdistamine nende kimpu sidumises on ebaõiglane.»

Postituse lõpus tõdes Oja, kuidas tal on kahju, et erakond on surve all murdunud.