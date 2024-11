Kapten Ott Aro, 1. jalaväebrigaadi teabeohvitser, tunnistas, et ehkki tema teadmised spordirühma arvatud Eesti spordi tulevikulootustest on napid, leiab sealt «selliseid mehi, kes käivad pidevalt spordiuudistest läbi». Ta lisas, et kõik atleedid (välja arvatud tali- ja vastupidavusalade esindajad, kel võimaldatakse läbida ajateenistus Võrus Kuperjanovi jalaväepataljonis) saavad Jõhvis paiknevas Kalevi jalaväepataljonis väga korraliku jalaväelase ettevalmistuse ja võivad baasõppe järel jätkata teenistuses olles treeningutega.