VIDEO Michal põhiseaduse muutmisest: kõik erakonnad peavad selles osalema nagu eksperdid

Riigikogu infotunnis oli peateemana arutlusel Venemaa ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse võtmine järgmise aasta kohalikeks valimisteks.

Riigikogu liige Helle-Moonika Helme küsis, miks on kavas hääleõigus alles jätta halli passi omanikele. Peaminister Kristen Michal ütles küsimusele vastates, et koalitsioon on kokku leppinud agressorriikide kodanikelt ehk Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse äravõtmises, ent täpne sõnastus on eeskätt Riigikogu kätes.

Peaminister viitas, et muudatuse tegemiseks on koalitsioon otsustanud algatada põhiseaduse muutmise kiireloomulisena ühes koosseisus. «Selleks, et see kiireloomuliselt õnnestuks, peab see olema ilmselt kõigi poolt kompromiss. Selles peavad osalised olema nii opositsiooni- kui ka koalitsioonierakonnad, vastasel korral see ei õnnestu,» nentis ta.

Michal lisas, et eelnõu antakse üle homme ja seejärel saab parlament arutada lõpliku teksti üle. «Kõik erakonnad peavad selles tekstiloomes osalema nagu eksperdid,» rõhutas ta. «Ma arvan, et see peab olema ühine nii koalitsioonile kui ka opositsioonile, nii et ma soovitaks teile pigem otsida ühisosa selle teksti koostamise käigus, mitte seda, mis lahutab.»

Peaminister vastas samal teemal ka Riina Solmani küsimusele. Veel vastas ta Andres Metsoja küsimusele julgeolekuolukorra ning Evelin Poolametsa küsimusele fosforiidi kohta.

Kliimaminister Yoko Alender vastas Lauri Laatsi küsimusele energeetika ja sõidukite maksustamise ning Anastassia Kovalenko-Kõlvarti küsimusele Riigimetsa Majandamise Keskuse kestvuslepingute kohta.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas vastas Rene Koka küsimusele Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli sulgemise, Vladimir Arhipovi küsimusele õpetajate puuduse ja kutsehariduse tuleviku ning Tõnis Lukase küsimusele maakoolide sulgemise kohta.