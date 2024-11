Välisminister suhtub Trumpi valimisvõitu rahulikult

Tsahkna kordas, et Venemaa tahab endiselt hävitada Ukraina suveräänsuse ja lammutada Euroopa Liidule ja NATO-le tugineva julgeolekuarhitektuuri. «Meie ülesanne on tagada, et Venemaa eesmärk ei täituks ning Euroopas saavutataks õiglane ja püsiv rahu.»

«Olen veendunud, et tugev transatlantiline side on oluline mitte üksnes Euroopa, vaid ka laiema rahvusvahelise julgeoleku jaoks. Samas on selge, et Euroopa ise peab enda kaitsmist tõsiselt võtma ja senisest enam julgeolekusse investeerima, viljelema tugevat välispoliitikat ja rääkima ühtsel häälel. Eesti võtab enda kaitsmist tõsiselt, investeerides sel aastal kaitsesse 3,4 protsenti SKP-st, ning soovime NATO liitlaste kaitsekulutuste sihttaseme tõstmist vähemalt 2,5 protsendini SKP-st.»