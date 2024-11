Lauri Tankler: ameeriklased tahavad näha keskendumist Ameerikale

Mõned kommentaatorid on juba öelnud, et Donald Trump ei ole enam see president, kes võitis 2016. aasta valimised. Kuidas sina neid väiteid kommenteerid?

Olen veendunud, et see vastab tõele. Ta on läbi teinud selle ameti ühe korra ja näinud kogu protsessi pealt. Tema kabinet ja tiim muutus juba toona, iga paari kuu tagant kuulsime, kuidas üks nõunik läheb ning teine minister vallandati. Tema on näinud seda protsessi seest, ka enda juhtimise võimekust. See on olnud talle õpikoht, kuidas nüüd seda teha efektiivsemalt ja läbi suruda need plaanid, mida ta on päriselt lubanud teha. Ta ei suutnud toona oma suurt toetust konverteerida poliitilisteks võitudeks, mis tal toona oleks võinud olla.