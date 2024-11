Kommunaalvaldkonda juhtiv abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (RE) lubas augusti lõpus, et peatselt saab ka viadukti teises otsas rattaga kõnniteelt maha sõita. «Lähinädalatel saabub ramp, mille paigaldame treppidele, et saaks rattaga seal sõita. Kindlasti pöörame tähelepanu ka kõnnitee talihooldusele,» lausus Pere tookord. Ta ei varjanud, et talle see plaan ei meeldi, kuid koalitsiooni kodurahu huvides ta selle vastu võitlema ei hakanud.

Paraku on käes juba november, aga see mida viadukti juures pole, on ramp või pandus, mis lubaks Tallinna Ühisgümnaasiumi juures rattaga viaduktilt maha sõita.

«Pärnu maantee viadukti rattatee pandusega on olnud viivitusi. «Me oleme pidanud tihedat suhtlust Tallinna Veega. Nimelt asub seal üks neile kuuluv kaev ja seetõttu on Tallinna Vesi pidanud ka kogu projekti üle vaatama. Oleme vahetanud omavahel kirju ja kooskõlastusi ja nüüd tahaks tõesti loota, et töödega alustamine on mitte enam nädalate, vaid päevade küsimus. Loodan väga, et veel sel kuul saab töö tehtud. Mõistan, et asi kisub juba natuke jaburaks, aga paraku selline see elu siin linnas on. Tuleb ette nii bürokraatlikke kui tehnilisi üllatusi,» rääkis Pere.