Tartu keskpargis algavad arheoloogilised uuringud

Eeluuringu tulemuste põhjal on võimalik hinnata, millises mahus on vajalikud arheoloogilised kaevamised enne hoone ehitamist.

Uuringuid tehakse ainult sellel pargipoolel, kuhu tuleb Siuru hoone, ehk kaubamajapoolses osas. Sinna kaevatakse neli šurfi pinnase tundma õppimiseks, aukude suurus on ligikaudu 2 x 4 meetrit ja sügavus 3–5 meetrit. Šurfide tegemiseks on valitud endised hoovialad, kus kultuurikiht on eeldatavasti paremini säilinud.