Zelenskõi õnnitles Trumpi võidu puhul presidendivalimistel

«Üldiselt oli meile Ukrainas ja kogu Euroopale äärmiselt oluline kuulda USA presidendi sõnu rahu läbi tugevuse ja kui sellest saab riigipea poliitiline põhimõte, siis USA ja kogu maailm saavad sellest kahtlemata kasu. Mitte ilmaasjata ei mainita tänapäeval Ronald Reaganit nii sageli – inimesed tahavad enesekindlust, tahavad vabadust ja normaalset elu. Ja meie jaoks tähendab see elu, mis on vaba Venemaa agressioonist koos tugeva Ameerikaga ja tugeva Ukrainaga. Tugevate liitlastega. Sel aastal oleme president Trumpiga juba rääkinud nii juulis telefoni teel ja ka silmast silma kohtumisel septembris. Ja need olid head vestlused,» kirjeldas Zelenskõi.

«Meil on pidev suhtlus ka meeskonna tasandil. Nagu alati, väärtustame kindlasti USA kahepoolset toetust. Rääkisime kõigist võiduplaani punktidest. Kohtumisel New Yorgis ning samuti koosolekutel Washingtonis ja Valges Majas. Kaitse, majanduse ja sõjajärgse tuleviku osas on meil potentsiaali tihedamaks koostööks. See teebki Ukraina, Ameerika ja kogu vaba maailma edukamaks,» lisas Ukraina riigipea.