Biden tervitas Harrise ausust ja julgust pärast valimiskaotust

«Ütlesin talle ka, et aitame teda ja tema meeskonda üleminekul ning et me tegeleme rahumeelse võimu üleandmisega,» lisas asepresident.

«Nende valimiste tulemus ei ole see, mida me tahtsime, mitte see, mille eest me võitlesime, mitte see, mille poolt hääletasime, kuid kuulge mind, kui ma ütlen, et Ameerika unistuse tuli põleb alati eredalt, kuni me kunagi alla ei anna ja nii kaua, kui me jätkame võitlust,» ütles asepresident toetajatele.