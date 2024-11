Harjumaal käivitati kaks uut kiiruskaamerat

Kiiruskaamerate uued asukohad on Harjumaal Saue vallas Alliku külas Saku–Laagri maantee 8,07. killomeetril suunaga Laagri–Saku ning Saku–Laagri maantee 8,37. kilomeetril suunaga Saku–Laagri.

Kaamerate seadistus- ja häälestustööd on tehtud ning liikluskorraldus on viidud vastavusse uute oludega.

Eesti riigimaanteedel on 67 mõõtekabiini, millest viies on võimalik kiirust mõõta mõlemas suunas.

Mõõtekabiinides on transpordiametil kasutada 34 mõõtesüsteemi, mida paigutatakse aeg-ajalt ümber. Riigimaanteede äärde kiiruskaamerakabiinide paigaldamiste uued asukohad otsustab transpordiamet. Lisaks üldistele paigalduspõhimõtetele ja liiklusohutust mõjutavate teguritele, võetakse arvesse mitmeid tingimusi.

Läbi viiakse arvutuslik riskianalüüs, mis hõlmab inimkannatanute ja hukkunute arvu, mis on lõigul plaanitavast mõõtekabiini asukohast 500 meetrit kummaski suunas.

Olulisemad asukohad on seotud sellega, kus plaanitava mõõtekabiini 500 meetri raadiuses on viimase viie aasta jooksul toimunud vähemalt kolm inimkannatanuga õnnetust. Ka pannakse kiirusmõõtjad kohtadesse, kus statistika järgi on rohkem kiiruseületamisi.