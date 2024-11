Testostlejad külastasid baare: alaealistel poleks alkoholi kättesaamisega mingit probleemi

Testostude programm

TAI ja siseministeerium alustasid Euroopa sotsiaalfondi toel 2023. aastal programmiga, mis Rootsis on andnud häid tulemusi ja mida tuntakse STAD (ingl k Stockholm prevents alcohol and drug problems) programmi nime all. Eestis kannab see nime «Teadlikult turvalisem» ja selle eesmärk on alkoholi ja teiste uimastite tarvitamisega seotud kahjude vähendamine ööelus.

Selle aasta septembris ja oktoobris külastasid testostlejad TAI uuringu raames 35 pubi, baari ja ööklubi Tallinna kesklinnas (sh vanalinnas) ja Põhja-Tallinna piirkonnas. Testostlejatena osalesid uuringus äsja täisealiseks saanud 18–19-aastased noored ning näitlejad.

Uuringul oli kaks eesmärki: hinnata, kui kergesti on alkohol alaealistele kättesaadav (sh uurida, kas teenindajad ja turvatöötajad küsivad dokumenti) ja selgitada välja, kas ja mil määral keeldutakse alkoholi müügist märgatavate joobetunnustega isikutele.

Uuringu ülesanne ei olnud välja tuua konkreetseid asutusi ja nende eksimusi, vaid saada ülevaade üldisest olukorrast. TAI varasemad testostlemise uuringud on keskendunud alaealiste alkoholi kättesaadavusele jaemüügis.