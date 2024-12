Tänavsuu on öelnud, et 38-aastaselt arstitudengiks hakates oli tal pea kahe kümnendi pikkune karastus ajakirjanikuna, mistõttu ta haiglas tööle asudes iga õiendajat ja arvajat liialt südamesse ei võtnud.

Tema kokkuvõte õenduskonverentsil räägitust sai ühismeedias hulgaliselt vastukaja: paljud nõustusid, imestasid, teised avaldasid nördimust, et aastatega pole midagi muutunud. Seega jääb vaid üle loota, et «mölakatest» rääkimine jõudis nendeni, kelles päriselt probleem on. Et nad vaatavad enda sisse. Ja et noorte arstide entusiasm ei raugeks.