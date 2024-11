Raekoja platsi jõulukuusk tuleb Sakust: «Seni polnud südant seda pakkuda»

Kokku saatis sel aastal pakkumise 13 kuuseomanikku. «Pakutud kuuskede seas oli mitu sellist puud, mis võinuks sobida. Valisime nende seast välja just sellise, mis vastas kõigile tingimustele – ilus looduslikult sirgunud kahar kuusepuu, mis õnnestub ilma takistusteta langetada ning ohutult kasvukohast välja vedada,» rääkis Kesklinna vanem Sander Andla (RE).

Otsustavaks sai tema sõnul ka asjaolu, et kuna puu kasvab ohtlikult lähedal elumajadele, tulnuks see nii või teisiti lähitulevikus maha võtta.

Puu pakkus linnale välja Aino Kandima, kelle suvila krundil see kasvab. Krundile asus ta 1977. aastal ning toona kasvas kuusk pooleteise meetri kõrgusena juba suvila kõrval. Kuna kuuse lähedal ei kasvanud teisi puid ega põõsaid, oli sel ruumi sirguda kõrgeks ja ühtlaselt tihkeks. Puu on praeguseks ligi 16 meetrit kõrge.

Otsus kuusest loobuda ei tulnud Aino sõnul lihtsalt. Juba eelmistel aastatel pidas omanik aru, kas pakkuda see jõulupuuks, ent seni polnud südant seda teha. «Ei taha temast loobuda, kuid arvestades seda, et ta kasvab minu ja naabermajale lähedal, on oht tema murdumiseks meie heitliku ilma tõttu,» selgitas naine. «Olgu meil kõikidel ilus jõuluaeg minu armsa ja ilusa kuusekese all,» soovis ta.