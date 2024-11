TALENTIDE LINN Poliitilise oponendi naeruvääristamine kõrgel kunstilisel tasemel

Järvan jätkas: Tallinnas on küll juba vähemalt kolm ratturit, aga jalakäijate liikumine on kindlalt prioriteet – eeskätt nii olulises peatuses. Kas võib siis järeldada siit, et rattatee märkide eemaldamine koos ülekäigumärkidega on kooskõlastatud?»

Pere ütles Postimehele, et kirjutas 31.oktoobril Järvanile, et see on jabur ning liiklusmärgid tuleb maha võtta. «Lisaks rääkisin isiklikult näost-näkku Kristjaniga sellest sõbralikult volikogu istungil. Alguses ta protesteeris. Õnneks ka Madle Lippus ja isegi linnapea Jevgeni Ossinovski kirjutasid, et see olukord tuleb lahendada. Järvan pole minule sel teemal ühtegi küsimärgiga lauset ega kooskõlastuse taotlust saatnud. Viimast ei saagi teha. Liiklusmärgid ja liikluskorraldus - olgu ühistransport või ummikud - on Järvani vastutusvaldkond,» rääkis Pere. Järvanit ei õnnestunud Postimehel täna tabada. Facebookis kirjutas Järvan: «Ma ei arva, et see on Tallinna linnaruumile vääriline lahendus ja selle pärast asumegi seda muutma.»