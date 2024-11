Jüri Adams põhiseaduse muutmise ettepanekutest: tegemist on avalikkuse eksitamisega

Esiteks. Mõlema ettepaneku puhul on tegemist avalikkuse eksitamisega. Kavandatavat muudatust on esitatud kui kahe agressorriigi – Venemaa ja Valgevene – kodanikelt valimisõiguse äravõtmist, mis kehtiva õiguse raamides peaks ju muu hulgas tähendama tingimuslikku ja ajaliselt piiratud otsust, mis peaks ilmselt lõppema siis, kui need riigid loobuvad agressioonist.

Tegelikult nähtub tekstidest, et praegune üldine, kõigi maailma riikide (ca 200 riiki ) kodanike valimisõiguse põhimõte kavatsetakse likvideerida ja asendada see inimese kodakondsusest lähtuva eriõigusega – kavatsetakse kehtestada selliste riikide loend kas põhiseaduse või muude seaduste tasemel, kelle kodanikel see õigus oleks. Valitsusliidu ettepaneku järgi oleks esialgu tegemist ca 30 riigiga. Järeldus: poliitilised ideed ei ole piisavalt selged.

Teiseks ei ole oskust õiguslikult mõtelda. On kaks võimalust: õiguse kollektiivne äravõtmine, s.t suurelt inimeste rühmalt korraga või õiguse individuaalne, s.t üksikult inimeselt äravõtmine (kuigi kummagi eelnõu tekstis sellest võimalusest juttu ei ole).

Kollektiivne äravõtmine on vaadeldav kui kollektiivne karistus. On üsna tõenäoline, et see kohtutes vaidlustatakse ja tühistatakse või see ei teostu mingil muul põhjusel. Minu arvates oleks avalikult väljakuulutatud poliitilise tagajärje saavutamise nimel targem, kui n-ö mõlemad rauad tulle pandaks. Et kui plaan A ei õnnestu, siis oleks töös plaan B.