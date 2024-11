Mehed asusid sõnasõtta Facebooki grupis «Linnad ja liikuvus», kus Pere teatas, et liiklusmärkide uputuse on korraldanud transpordiamet ja ta palus Järvanil need eemaldada. Järvan vastas seepeale nördinult, et kuna Pere töömeilidele ei reageeri, siis tuleb asja klaarida Facebookis ning ta on valmis liiklusmärgid eemaldama, kui eemaldatakse ka rattatee, sest bussipeatusest kõnniteele ja vastupidi liikuv jalakäija peab saama seda teha ratta alla jäämise hirmuta. «Tallinnas on küll juba vähemalt kolm ratturit, aga jalakäijate liikumine on kindlalt prioriteet – eeskätt nii olulises peatuses,» kirjutas Järvan Facebookis.