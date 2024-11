ÜLEVAADE ISADEST Kõige rohkem on isasid Saaremaal

Eestis elab statistikaameti andmetel 307 637 isa, mida on enam kui pool tuhat rohkem kui 2023. aasta alguses, mil Eestis elas 307 132 isa. Veel toodi välja, et kuus kümnest täisealisest Eesti mehest on isad.

Mullu esimest korda isaks saanud mehed olid keskmiselt 32-aastased. 2023. aastal sai oma esimese lapse 4 375 meest.

Andmed toovad välja huvitava tõsiasja, et lausa 1820 Eesti last tähistavad oma sünnipäeva isaga samal päeval. «Ja topeltõnnesoovid neile 781 isale, kes saavad sel aastal tähistada isadepäeval ka enda sünnipäeva!» nentis analüütik.

Kui vana on keskmine Eesti isa? Statistika näitab, et 54-aastane. Kõige rohkem on 40-aastaseid isasid - suure tõenäosusega kannavad nad nime Aleksandr, sest just see nimi on 40-aastaste meeste seas kõige levinum. Üle 100-aastaseid isasid on Eestis 17.

27 protsenti Eesti isadest on kõrgharidusega, kuid levinuim on keskharidus, mis on 56 protsendil isadest.

57 protsenti isadest on abielus, 21 protsenti on vallalised või vabaabielus, 17 protsenti on lahutatud ning 4 protsenti on lesed.

Enim ehk 41 protsendil isadel kaks last, üks laps on 37 protsendil isadest ning 22 protsendil on lapsi kolm või enam.

Laste arvult on esirinnas jätkuvalt Antsla valla isad keskmiselt 2,3 lapsega. «Muide, ka 2023. ja 2022. aastal olid mõlemad näitajad täpselt samasugused,» tõi statistikaameti analüütik välja.

Kui varasemalt on olnud kõige kõrgem isade osakaal Raplamaa meeste seas, siis tänavu läks esikoht napilt Saaremaale. Kõige väiksem isade osakaal on jätkuvalt Harjumaal.

Eesti isa keskmine lapsevanema-staaž on 27 aastat ehk Eesti isa vanim laps on keskmiselt 27-aastane.