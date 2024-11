Päästjad ei saanud Tallinnas pargitud autode tõttu tulekahjule ligi

Esimene meeskond oli sunnitud maha hüppama paarsada meetrit trepikojast, haarama kaasa kaasaskantavad vahtkustutid ning jooksma täisvarustuses trepikojani ja üles neljandal korrusele. Õnneks lõppes kõnealune sündmuse õnnelikult, keegi viga ei saanud ja tulekahjule pandi kiiresti piir. Küll aga lisas see kõik mitu minutit aega juurde, mis on sündmuse alguses kriitilise tähtsusega.

Järgmisel nädalal kontrollivad päästeameti, Tallinna kiirabi ja Tallinna munitsipaalpolitsei operatiivsõidukid õhtuti juurdepääsu pealinna magalarajoonides, et ennetada sarnaste juhtumite kordumist.

Päästeameti Põhja päästekeskuse päästetöö büroo nõunik Andres Saaren märkis, et magalarajoonide elanikud võiksid autot parkides mõelda ka suure operatiivsõiduki peale.

«Trend kipub olema selline, et parkija mõtleb heal juhul naabri isikliku auto peale, aga suur pääste- või kiirabiauto pähe ei tule. Kõige suurem murekoht on kurvi peale parkijad. Suure päästeauto pöörderaadius pole sama, mis tavaautol ja see vajab majade vahel manööverdades rohkem ruumi,» ütles Saaren.