100 NÄGU Johannes Erm: lubas ja tegi

Alustuseks märtsis sise-MMi seitsmevõistluse pronks, siis juunis kümnevõistluse EM-tiitel. Vaat et ideaalist jäi lahutama augustikuise Pariisi olümpia üks ala, teivashüpe. Õnnestunuks seal n-ö oma ära teha...

Aga las see «oleks» jääb ootama 2028. aasta Los Angelese olümpiamänge. Praegu tasub siirast rõõmu tunda, et meil on pärast Erki Noolt esimene mitmevõistleja, kellelt võib igal võistlusel reaalselt oodata kohta pjedestaalil.