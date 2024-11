ISADEPÄEVA EEL «Parimad hetked on need, kui lapsed tulevad tipa-tapa kalli ja musi tegema»

Tominga arvates on isad tänapäeval perega rohkem seotud kui varem. «Kui oma lapsepõlvele tagasi mõtlen, siis isa oli enamiku ajast ikka tööl. Need olid harvad korrad, kui ta hommikusööki tegi või õele patsi punus,» meenutas ta. «Tänapäeval on isa roll palju suurem kui vaid tööl käimine ja poest raskemate toidukottide tassimine. Kui isa pole näha, mõjutab see kogu pere elu, sest kui lapsed ei saa piisavalt vanemate tähelepanu, hakkavad nad seda teistmoodi otsima. Paraku on paljud perekonnad katki ja see on praegu vist küll suurem probleem, kui oli 30 aastat tagasi. Siis hoiti kasvõi hambad ristis üksteisest kinni, nüüd on lahkuminek tavaline ja eks ka seetõttu ole ühiskond teistsugune.»