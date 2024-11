TAUST Mis muudab neljajalgse sõbra ohtlikuks lõukoeraks?

Koeraga on nagu inimesega – paljuski on iseloom temaga kaasa sündinud. On koeratõuge, keda kahejalgsed sildistavad tigedaks ja ründavaks, aga koertekoolitaja pole sellega nõus. «Minu arvates ei ole olemas kurja või agressiivset koeratõugu, vaid on selle tõu sees esinevad kurjad või agressiivsed isendid,» täpsustas Kang.