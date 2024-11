Suri Helle Meri

Alates 6. oktoobrist 1992, mil Lennart Meri astus Vabariigi Presidendi ametisse, täitis Helle Meri riigipea abikaasa kohustusi. „Eesriie läks lahti ja etendus algas. Elu andis misanstseenid,“ on ta ise meenutanud. Üheksa aasta jooksul kujundas Helle Meri presidendi abikaasa rolli tänapäeva Eestis, pühendudes end SOS Lasteküla Eesti Ühingu, Tallinna Lastehaigla Toetusfondi, Arno Tali fondi, suurte perede konkursi ja Kodutütarde tegevusse ning rääkides kaasa riigipea institutsiooni traditsioonide ja protokollitavade loomisel.

«Helle Meri lahkumine teeb hinge katki, see on nii ootamatu ja valus. Me kohtusime mitmeid kordi. Helle andis mulle alati nõu, kuidas presidendi abikaasana igas olukorras rahulikuks ja enesekindlaks jääda, olles samas sõbralik ja hooliv. Olen sel kurval ajal südames Helle Meri tütre, lähedaste ja sõpradega,» sõnas Sirje Karis.