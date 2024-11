Luubi all See on müüt, et ainult lollidelt võetakse raha ära

Raha kaob Eesti inimeste kontodelt nii, et nad ei saa arugi, kuhu ja kellele see läheb. Oktoobri lõpus juhtusid näiteks sellised lood.

Tartlanna sai kõne inimeselt, kes esitles end pangatöötajana ning teatas, et kuna konto tariifid muutuvad, tuleb tal sellega seoses sisestada oma autentimiskoodid. Naine võttis soovitust kuulda ning avastas ühtäkki, et tema kontole on laekunud võõralt inimeselt 1900 eurot. Rõõm jäi aga üürikeseks. Järgmisena avastas naine, et tema kontolt on kadunud 2800 eurot.