Eesti ettevõte saadab Ukrainale enda toodetud õhutõrjerakette

Raketid on peamiselt mõeldud droonide vastu võitlemiseks ning suudavad tabada sihtmärke kuni kahe kilomeetri kõrgusel.

Ukraina uudistekanal Ukrinform teatas, et reedel kohtus Ukraina kaitseministri asetäitja, brigaadikindral Anatoli Klõtško Kiievis ettevõtte juhtkonnaga.

Frankenburg Technology tegevjuht, kaitseministeeriumi endine kantsler Kusti Salm ütles kohtumisel, et Eesti eesmärk on aidata Ukrainal see sõda võita. «Selleks pakume uut madalate kuludega raketinäidist, mis suudab alla tulistada õhusihtmärke, peamiselt mehitamata õhusõidukeid,» tsiteeris Ukrinform Kusti Salmi.

Salm lisas, et juhul kui testid osutuvad edukaks ja raketid kiidetakse heaks edasiseks kasutamiseks, võiks nende tootmise rajada Ukrainasse. Osapooled on juba kokku leppinud, et järgmine samm võiks olla rakettide tootmise rahastamise kokkulepe.

Klõtško rõhutas kohtumisel, et Ukrainale on äärmiselt oluline omada võimalikult laia rakettrelvade arsenali, et vastupanu osutada Venemaa agressioonile. Ta kutsus välismaiseid relvatootjaid neid Ukrainale tarnima ja testima lahingutingimustes.

Eesti kaitsetööstusettevõte Frankenburg Technologies on asutatud 2024. aastal ja tegutseb Eestis, Lätis ja Ukrainas. Ettevõte keskendub uuenduslike, masstootmiseks valmis õhutõrjerakettide arendamisele ja tootmisele.

Ettevõttega on liitunud mitu Eesti kaitsevaldkonna tipptegijat. Aprillis liitus ettevõttega kindralmajor Veiko-Vello Palm ning septembri alguses kaitseväe endine juhataja kindral Martin Herem. Kusti Salm sai ettevõtte juhiks septembris.

Ettevõtte omanikeringi kuuluvad Taavi Madiberk, Margus Linnamäe ja Marko Virkebau.